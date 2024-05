'Festa da Cerveja, Doses e Petiscos' já arrancou na Ribeira Brava

Já arrancou a edição 2024 da 'Festa da Cerveja, Doses e Petiscos', que se realiza na Marginal da Ribeira Brava, até Domingo.

Este ano, o certame é totalmente dedicado à cerveja, havendo sabores para todos os gostos, com destaque para as receitas artesanais.

Com a organização da Câmara Municipal da Ribeira Brava, o espaço é composto por 17 barracas, na sua maioria de comerciantes locais, que oferecem uma diversidade de doses, petiscos e, claro, muita cerveja.

A animação estará a cargo de artistas regionais que até Domingo vão actuar a partir das 20 horas. Hoje o palco pertence ao grupo Cool Night e amanhã será para Diogo Abreu, Inlay, Livebrisk, estando a música electrónica a cargo do DJ Oxy. A noite de sábado arranca com a voz de Leonor de Castro, seguindo-se os sons de Aoakaso, Krod e DJ Sil.

No último dia, Domingo, a animação começa às 16 horas com a actuação dos grupos tradicionais, nomeadamente, o Grupo de Acordeões e o Grupo de Folclore, ambos da Casa do Povo da Ribeira Brava, assim como o Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água. Segue-se os Mariachi e o artista ribeira-bravense João Vinagre a quem caberá encerrar o certame.

"Perspectivam-se quatro dias de muita festa e animação através de um cartaz que já conquistou o seu espaço no calendário das festividades regionais e que tem atraído cada vez mais adeptos", sublinha o munícipio.