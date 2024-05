Rocheiros vão fazer vistoria à escarpa da marginal da Calheta

Os rocheiros do Governo Regional vão proceder a uma vistoria rigorosa aos taludes sobranceiros à Avenida D. Manuel I, na vila da Calheta. A monitorização está agendada para acontecer na próxima segunda-feira.

Esta operação de acordo com o presidente do município não obriga ao encerramento do trânsito rodoviário, no entanto, existirão condicionamentos no estacionamento entre o Foro da Cal e o edifício Onda Parque onde está situada boa parte da zona comercial.

O autarca social-democrata sublinha que a edilidade procede com regularidade à fiscalização da escarpa sobranceira à marginal onde pontualmente ocorrem deslizamentos de inertes, um dos quais, em 2022 que obrigou ao cancelamento das Festas do Concelho.

Precisamente porque dentro de 20 dias acontecem mais uma celebração, o edil explica que o procedimento volta a ser idêntico com uma vistoria ao talude que será decisiva para uma intervenção mais demorada ou que implique o desmonte de alguma parte mais instável ou ofereça perigo aos transeuntes.