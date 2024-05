O concelho da Calheta deu uma grande vitória ao PSD. 51,78% dos eleitores votaram nos social-democratas.

O PS fica em segundo lugar com apenas 12,82%, seguido do JPP, com 11,12% e do CDS, que venceu no Paul do Mar, com 9%. O Chega, neste concelho, não foi além dos 7,93%.

Na Calheta votaram 53,50% dos eleitores.