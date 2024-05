Bombeiros da Calheta participaram em exercício nacional

Sete elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários da Calheta participaram no passado fim-de-semana num exercício nacional, nas serras da Arrábida, em Setúbal.

O exercício, denominado 5.0 (Cinco passos, zero acidentes), permitiu um encontro entre vários agentes de protecção civil, com o lema “voltar todos os dias para casa”.

Jacinto Serrão, comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, também participou no exercício como observador, onde salientou a importância de conhecer metodologias praticadas por outras forças e de conhecer novos equipamentos existentes no mercado que tornam as técnicas de resgate mais eficientes.

Destacou a parceria com os Bombeiros Voluntários de Almoçageme e a importância da troca de conhecimentos com outras forças, nomeadamente com os Bombeiros Sapadores do Porto, a Guarda Nacional Republicana e a empresa de formação Odysecur.

Jacinto Serrão admitiu que existem várias ofertas de novos equipamentos no mercado que seriam uma mais-valia no quartel da Calheta e que poderiam complementar e facilitar as operações de resgate em montanha.