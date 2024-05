ISAL associa-se à Campanha 'Maio Amarelo'

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolheu a iniciativa 'Maio Amarelo' com um debate organizado pela Direcção Regional da Saúde através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

Intitulado 'A segurança na estrada começa por si. Diga não ao álcool', o debate que surgiu no âmbito da Campanha Maio Amarelo 2024 - 'Paz no trânsito começa por si. Diga não ao álcool!' pretendeu sensibilizar para a sinistralidade rodoviária.

A moderação do evento esteve a cargo de Nelson Carvalho, director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências e contou com a participação de Bruno Pereira, vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Castro, comandante da Esquadra de Trânsito do Funchal, Sandra Ladeira, directora de Serviços de Contraordenações em representação da Direcção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, Nélio Olim, delegado Regional da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Colin Ferreira, presidente da Associação de Motociclos da Madeira e Gil Rodrigues, director Pedagógico da Escola de Condução Alternativa.

A abertura e encerramento do evento estiveram a cargo de Sancha de Campanella, vice-directora Geral do ISAL, que destacou o contributo das várias entidades representadas no painel de oradores e da importância da temática da campanha 'Maio Amarelo'.