Rádio Zarco e Rádio Palmeira começaram a emitir regularmente há 34 anos

Há 34 anos que a Rádio Zarco e a Rádio Palmeira passaram a emitir regularmente. As inaugurações oficiais das rádios que transmitem nos concelhos de Machico e de Santa Cruz, respectivamente, aconteceram a 30 de Maio de 1990, com o DIÁRIO a relatar tudo na edição do dia seguinte.

Pelas 17h30 tocou o hino da Região e, depois, Alberto João Jardim falou à população, através da Rádio Zarco, a primeira a ir “para o ar”. “Existem motivos para regozijo, pois quem sonharia há dez anos que pudéssemos ter hoje rádios locais vocacionadas para as realidades específicas das suas áreas de influência”, disse o líder do Governo Regional, na ocasião.

As rádios ficavam localizadas no mesmo edifício, na Matur, em Água de Pena, partilhando alguns espaços e equipamentos, com uma programação pensada de forma a potenciar esses mesmo materiais comuns.

As rádios criaram 10 novos postos de trabalhos, alguns ocupados por profissionais e outros por gente ainda sem experiência. Este foi um investimento de cerca de 25 mil contos.