Já se nota algum movimento nas cinco mesas de voto do Porto Santo: uma no Farrobo, duas na cidade e duas no Campo de Baixo. As urnas abriram pelas 8 horas e já houve quem quisesse exercer o seu direito pela manhã.

É provável que a afluência às urnas aumente antes e depois das missas, bem como no período antes do almoço.