Secretária de Estado madeirense apanhada na 'rede' mediática

Bom dia. As notícias do dia, ainda que com várias envolventes, no que toca ao leitor madeirense deverá despertar interesse a manchete do Correio da Manhã...

No semanário Expresso:

- "100 funcionários pedem para sair das Agência para as Migrações"

- "Comporta. A grande invasão"

- "'Nunca pensei conhecer o Presidente [Volodymyr Zelensky]na vida real'.

- "Costa não foi interrogado sobre escutas em que foi apanhado. Agenda do ex-PM cada vez mais virada para a Europa"

- "Governo dá mais dinheiro a médicos por horas extra"

- "Marcelo e a fé. Reza a nadar e vai a Fátima de 15 em 15 dias. Os amigos estão preocupados com a sua solidão"

- "Desconto no IRS chega a 15 deputados - saiba quem são"

- "Primeiro mês do Governo desiludiu eleitores da AD"

- "Bugalho: 'Não confundo a minha fé com a função de legislador'"

- "Marta Temido: 'Pensei em abandonar a política'"

- "O polémico namoro de Von der Leyen com a extrema-direita"

- "Grupo Bilderberg reunido em Madrid"

- "Ministro quer eleições em Israel"

- "Governo contrata [novos oficiais de justiça]"

No Correio da Manhã:

- "PJ investiga marido de secretária de Estado [Cláudia Aguiar, responsável pelas Pescas].'Não é arguido', garante governante"

- "Júlio Magalhães e Serrão constituídos arguidos"

- "Sondagem revela. Marcelo perde título de melhor Presidente"

- "Operação 'amarra' Gyokeres aos leões"

- "Dá 30 milhões. Everton louco com Florentino"

- "Jogador do Chelsea. Andrey Santos na mira do dragão"

- "Incêndio no Hospital de São João. 'A minha mulher morreu e ninguém é culpado'"

- "Algarve. Apanhado homem que matou há 26 anos por ciúmes"

- "Espiava militares. Vigilância secreta em posto da GNR"

- "Segurança Social. Cobranças à força rendem 691 milhões ao Estado"

No Público:

- "Lisboa e Porto vão ter centros clínicos para retirar doentes das urgências"

- "Condenação histórica. Donald Trump considerado culpado de todas as acusações"

- "Rapper angolano. MCK e o processo de converter a morte em luta social"

- "Reportagem de campanha. Sempre com Rocha ao lado, Cotrim ainda é o vencedor na batalha dos rostos da IL"

- "Documentário. A fabulosa história de Jim Henson, criador dos Marretas, contada por Ron Howard"

- "Laurentina Pedroso. Provedora do animal quer libertar cavalos das charretes"

- "Retalho alimentar. Taxa dos sacos de plástico leves continua por regulamentar"

- "Espanha. Congresso aprova lei de amnistia de forma definitiva"

No Jornal de Notícias:

- "Mortes por overdose aumentam entre os jovens e as mulheres"

- "Vizinhos ao poder"

- "Corrida às praias no regresso do calor"

- "Reportagem. Pequenos inventores que dão cartas na ciência"

- "Educação. PRR destina 130 milhões a escolas do Norte"

- "Incêndios. Contratação tardia agrava preço dos meios aéreos"

- "Amarante. Empresário paga aos funcionários com droga"

- "FC Porto. Iván Jaime, Toni e Franco nas mãos do treinador"

- "Serralves. 50 horas de animação gratuita nos jardins"

No Diário de Notícias:

- "Jovens 'nem-nem' aumentaram, mas Portugal cumpre meta da UE"

- "Os bastidores do Zoo de Lisboa. 2000 animais. 100 mil crianças visitantes"

- "Pedro Fidalgo Marques, candidato do PAN. 'É preciso que as pessoas percebam: o discurso de ódio mata. Tem de haver linhas vermelhas'"

- "Gleisi Hoffmann, presidente do PT brasileiro. 'O Chega fora do governo é alívio, com essa gente não se brinca'"

- "António Monegal, professor catedrático de literatura. 'As guerras culturais são normais, porque para mim a cultura tem um carácter essencialmente político'"

- "Saúde mental. Maioria das medidas existe, mas falta investimento"

- "Arraiais. O roteiro em Lisboa"

No Negócios:

- "Qualificada e mal paga. A nova geração financeira"

- "Fisco tranquiliza investidores após mudanças no SIFIDE"

- "Numa época do politicamente correto, rir está na moda"

- "Financiamento. Troca de banco no crédito à habitação triplica em 2023"

- "Aviação. Lucros da ANA sobem 25% para 417 milhões em 2023"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer as dúvidas"

No O Jornal Económico:

- "BA Vidro vai investir 500 milhões até 2030 para descarbonizar"

- "Concursos para novo aeroporto, terceira travessia e TGV 'têm de ser realmente concorrenciais' [Bernardo Ayala e António Villacampa, líderes da Uría Menéndez em Portugal]"

- "Et cetera. 'Criamos histórias. Para muitos, o primeiro festival foi o Rock in Rio'. Roberta Medina"

- "Antigo CEO da Groundforce causa gestor de insolvência de favorecer a TAP"

- "António Carlos Rodrigues, CEO da Casais. 'Espero que haja oportunidade para um consórcio na terceira ponte'"

- "Serena Partners e Banca March pagam 50 milhões de euros ao Novobanco para entrar na Lusoponte"

- "Desafios do ESG na vertente da governance vão estar em debate em evento do JE a 4 de junho"

- "Exportações portuguesas para os BRIC recuperam e já valem 3% do PIB"

- "Parceira do Novobanco quer vender seguros a clientes de outros bancos"

No A Bola:

- "Sporting: Kovacevic é o eleito. Guarda-redes bósnio do Raków; 26 anos; 1,92 m"

- "FC Porto. Vítor Bruno pode substituir Sérgio Conceição"

- "Benfica. Trubin quer ir aos Jogos Olímpicos"

- "Europeu Sub-17. Portugal-Polónia (2-1). Meia-final com a Sérvia no domingo"

- "Turquia. Mourinho com acordo para ser apresentado no Fernerbahçe"

No Record:

- "Sporting. Kovacevic para a baliza. Guarda-redes do Raków é o eleito"

- "FC Porto. Vítor tira lugar a Sérgio"

- "Benfica. Leandro Barreiro sempre a abrir. Dos mais fortes da Bundesliga"

- "Arábia Saudita. CR7 e JJ decidem King's Cup"

- "Europeu Sub-17. Portugal-Polónia (2-1). Mora calça as 'meias'"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Vítor Bruno é opção para Villas-Boas"

- "'Tenho contrato, é isso que importa'. Pepê, a caminho da Copa América, garante fidelidade do FC Porto"

- "Dragões pedem explicações por incidentes no Jamor"

- "Sporting. Vladan Kovacevic na baliza"

- "Adán: 'Amorim tem força mental espetacular'"

- "Benfica. Malheiro volta à mira das águias"

- "Bah é o oitavo jogador benfiquista nas seleções"

- "Braga. André Horta sai, mas sem descontos"

- "Europeu sub-17. Portugal já lá Mora nas 'meias'"