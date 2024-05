'Crescer' assinala Dia da criança com actividades na Quinta da Caldeira

O Centro de apoio ao desenvolvimento infantil - 'Crescer' assinala o Dia da Criança, em parceria com a Quinta da Caldeira - Centro de Equitação com Fins Terapêuticos, com uma manhã de actividades na quinta.

Neste sentido, as crianças vão poder experienciar uma aula de ioga em família, além de actividades de equitação e da apresentação do membro da Quinta da Caldeira, o pónei Pluto.

A actividade é dirigida às crianças que frequentam a Quinta da Caldeira e o Crescer, sendo necessário inscrição prévia para o mail: [email protected] .