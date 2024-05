PSD manifesta apoio a Cunha e Silva

Foi num comunicado de imprensa que o PSD/Madeira veio esta tarde manifestar solidariedade com João Cunha e Silva, actual presidente da Mesa do Congresso Regional do partido e que foi um dos candidatos na lista social-democrata às últimas Eleições Regionais, sendo apontado como futuro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

No mesmo comunicado, que é 'assinado' igualmente pelo gurpo parlamentar do PSD, é referido que "a sua não indicação para candidato a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira prendeu-se com uma questão política que é do conhecimento público, de modo a que fosse possível garantir a estabilidade e a governabilidade da Região, prioridades assumidas desde a primeira hora pelo partido". O lugar será novamente ocupado por José Manuel Rodrigues, que na anterior legislatura foi chamado ao cargo. Nessa altura, também José Luís Nunes foi passado para segundo plano.

Os social-democratas terminam dizendo que "reconhecem e enaltecem os grandes serviços que o Dr. João Cunha e Silva tem prestado ao partido".