MadeiraShopping assinala Dia da Criança com fim de semana cheio de actividades

O MadeiraShopping, no Funchal, preparou um programa especial para o próximo fim-de-semana, que promete momentos de magia e muita alegria para celebrar o Dia da Criança. Nos dias 1 e 2 de Junho, das 10 às 20 horas, o Piso 0 do centro comercial vai ser palco de várias actividades e espectáculos pensados especialmente para os mais novos.

A partir das 10 horas de sábado, os mais pequenos vão poder desfrutar de insufláveis e jogos infantis, incluindo versões em tamanho gigante do 4 em linha, do jogo do galo e Jenga. Às 11 horas, os Palhaços Axé & Cristal vão apresentar a 'Verdadeira História do Capuchinho Vermelho', uma interpretação divertida e surpreendente do conto clássico. Ao final da manhã, os mais novos são convidados a entrar no mundo mágico dos livros com histórias de encantar narradas por Leda Pestana. O dia termina em grande, com o espectáculo 'Ahau Marionetas' que com o conto 'Era uma vez, Outra Vez', sobre a amizade e a importância perseguir sonhos.

A diversão continua no domingo com insufláveis e jogos infantis. Às 11 horas, o Magoebom vai surpreender com um espectáculo de magia, que promete encantar crianças e adultos com truques fascinantes. Às 12 horas, Leda Pestana retorna com mais uma sessão da 'Hora do Conto', e às 15 horas, as marionetas ganham vida no espectáculo 'Ahau Marionetas', para contar a história 'A Floresta Encantada', sobre um lobo que procura o seu dom.

Esta iniciativa do MadeiraShopping, tem com objectivo reunir as famílias em torno deste momento especial e permitir que as crianças celebrem o seu dia de forma única e memorável.