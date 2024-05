'Celeste, Celeste, olha só o que fizeste?' para assinalar Dia da Criança no Forum Madeira

O Dia da Criança será assinalado em dose dupla no Forum Madeira. Nos dias 1 e 2 de Junho, pelas 15 horas, na Praça Central, vai poder assistir ao espetáculo único de estórias interativas 'Celeste, Celeste, olha só o que fizeste?', promovido pela equipa de animação Flow.

"Esta peça tem como base o tema da instalação artística «“o jardim da celeste, lugares seguros e demais considerações», de Rodrigo Costa, que estará patente, a partir do dia 31 de Maio, no corredor do piso 1 do Forum Madeira. Após a sessão segue-se um momento de exploração e criação, onde as crianças vão poder riscar, rabiscar e “ris…calhar” à vontade. Uma divertida aventura sobre a liberdade de crescer rodeado de brincadeiras e muitas “ris…cadeiras” que promete conquistar miúdos e graúdos", indica nota à imprensa.