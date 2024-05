13 escolas participaram na 4.ª edição do desafio de escrita criativa

No Dia Internacional da Biodiversidade, celebrado, hoje, a Câmara Municipal do Funchal assinalou a efeméride com a entrega dos prémios aos vencedores do Desafio de Escrita Criativa 'O Planeta Terra convida a tua turma a contar uma história'.

A cerimónia decorreu, na sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal e contou com a presença da vereadora com o Pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

A concurso estiveram 31 histórias (mais 12 que no ano passado) elaboradas por diferentes turmas de 13 estabelecimentos de snsino (mais 3 que no ano passado), num total de 513 alunos (mais 226 que no ano passado), revela a autarquia funchalense.

Esta foi uma actividade desenvolvida pela Unidade de Sensibilização Ambiental, com vista a estimular os alunos dos 1.º, e 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, dos Estabelecimentos de Ensino do Município do Funchal, a escrever um texto original e criativo sobre a biodiversidade local.

Disseminar o conhecimento das espécies e dos seus habitats; sensibilizar a comunidade escolar e a comunidade virtual para a importância da preservação dos ecossistemas, através da partilha das histórias nas redes sociais e estimular a criatividade e o trabalho em grupo são os seus objectivos.

Os prémios, no valor total de 1125,00 euros, foram atribuídos em formato cheque-vale para troca por material de papelaria.

Foi entregue um certificado de participação a todas as turmas.

Foram premiadas as três melhores histórias, em cada escalão de participação:

Escalões de participação:

1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – 'O Baile da Primavera' da EB/PE Bartolomeu Perestrelo – 2.º ano, turma 1

2.º lugar – 'Henrique na Laurissilva' da EB1/PE de São Martinho – 2.º ano, turma A

3.º lugar – 'Uma aventura na Laurissilva' da EB1/PE com Creche Professor Eleutério de Aguiar – 1.º ano, turma C

3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – “A aventura na cidade” da EB1/PE com Creche Professor Eleutério de Aguiar – 3.º ano, turma A

2.º lugar – “O incêndio” da EB1/PE do Boliqueime – 4.º ano, turma A

3.º lugar – “A amizade salva” da Escola Maria Eugénia de Canavial – 3.º ano, turma B

2.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – 'Primavera das Flores' da EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva – 5.º ano, turma 4

2.º lugar – 'A corrida na Laurissilva' do Colégio Infante D. Henrique – 5.º ano, turma B

3.º lugar – 'Uma história com muita pinta' da EB/PE com Creche dos Louros – 5.º ano, turma 3

Foram igualmente premiados os melhores vídeos de cada escalão:

1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – 'O Baile da Primavera' da EB/PE Bartolomeu Perestrelo – 2.º ano, turma 1

3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – 'Piquenique na Laurissilva' da EB1/PE da Cruz de Carvalho – 4.º ano, turma A

2.º ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1.º lugar – 'Uma história com muita pinta' da EB/PE com Creche dos Louros – 5.º ano, turma 3