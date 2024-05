250 participaram no 2.º Congresso Nacional de Emergência pré-hospitalar

Terminou ontem, dia 24 de Maio, o 2.º Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, organizado pelo Serviço Regional de Protecção Civil, através do Serviço de Emergência Médica Regional e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, que contou com a participação de cerca de 250 congressistas das mais diversas áreas do socorro, que se juntaram para ouvir 47 moderadores e palestrantes com grandes intervenções no âmbito da emergência médica pré-hospitalar.

Através de comunicado enviado hoje à imprensa, o Serviço Regional de Protecção Civil explica que o congresso teve como mote 'Quando o (Im)previsto acontece' e começou por fazer um 'debriefing' do exercício 'procivex', um simulacro de tsunami, ocorrido no dia 22 de Maio, onde foram igualmente debatidas as lições aprendidas.

O primeiro dia do congresso teve ainda uma mesa destinada a debater os desafios actuais da emergência médica em catástrofes. Foi apresentada a perspectiva do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, a abordagem psicológica em catástrofe e a resposta da iniciativa dos Emergency Medical Teams da Organização Mundial de Saúde, onde o PT-EMT do INEM se insere. Para finalizar o dia de trabalhos, foram ainda discutidas de que forma as alterações climáticas poderão ser um factor a ter em conta em cenário de catástrofes e também de que forma as catástrofes aturais e antrópicas no arquipélago da Madeira moldaram a resposta da Madeira a estes cenários.

Ontem, os temas do congresso debateram a organização da triagem no pré-hospitalar, o resgaste e transporte, vias verdes e sistemas de informação e inteligência artificial.