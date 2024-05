Viatura avariada condiciona trânsito

Uma viatura avariada está a condicionar de certa forma o tráfego rodoviário que circula na Via Rápida, nomeadamente no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do km 21.4, situação que mais tarde ou mais cedo vai ficar sanada.

Contudo, a fila de trânsito estende-se por mais de 1 km, ainda assim relativamente tranquilo num cenário desse tipo.