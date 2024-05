Tomadas de posse marcadas para quarta e quinta feira

Deputados na quarta, dia 5 de Junho, e membros do governo na quinta, 6 de Junho. Estes os dias apontados para as respectivas tomadas de posse dos membros constituintes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional, o que leva a crer que vai mesmo acontecer. Os momentos solenes deverão ser na parte da manhã.

Isso mesmo foi avançado ontem durante a comissão política dos social-democratas, uma reunião presidida por Miguel Albuquerque que já foi indigitado pelo representante da república para formar um novo executivo.

Ao que tudo indica o novo Governo Regional será novamente chefiado pelo social-democrata, uma vez que o presidente do PSD-M terá garantias de que CDS e Chega não vão se opor à viabilidade de um elenco governativo.

O próximo passo de Miguel Albuquerque será agora desenhar a composição do executivo sendo que há oito meses apresentou oito secretarias regionais, menos duas do que o anterior, reconduzindo seis dos seus titulares.

A Assembleia Legislativa da Madeira, o principal órgão de governo próprio da Região, deverá ser novamente presidida pelo centrista José Manuel Rodrigues, a ser reeleito na próxima quarta-feira. Na anterior legislatura o deputado mereceu 40 votos a favor, num total de 47 parlamentares que compõem a casa da democracia.