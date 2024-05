Bombeiros combatem incêndio em restaurante no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta tarde, para um incêndio num dos restaurantes do centro comercial Europa, no Funchal.

As chamas, que foram combatidas por sete operacionais, auxiliados por três viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, terão tido origem na cozinha do restaurante mas, apesar do grande aparato, não causaram qualquer ferido.