Três dezenas de palestrantes internacionais no ISAL para participar em congresso de Gestão e Conformidade

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe hoje a sessão de abertura do 4.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, a decorrer entre 22 e 24 de Maio, nas instalações do ISAL, com transmissão em plataforma digital.

O congresso é uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance (IIAC), organizado em parceria com o ISAL, fruto do protocolo celebrado entre estas duas organizações em 2021, indica nota à imprensa.

Este evento académico consagra-se como o maior Congresso Luso-Brasileiro de Compliance, representando um marco na produção científica e uma ponte entre os dois lados do Atlântico, acrescenta.

A conferência fomenta a participação de mais de três dezenas de personalidades de renome na área da Integridade em âmbito internacional e reúne apresentações de palestrantes de quase uma dezena de países da comunidade ibero-americana, a saber do Brasil, Portugal, México, Panamá, Venezuela, Hungria, Espanha, Peru e Estados Unidos da América". ISAL

A abertura do evento está a cargo da vice-directora geral, Sancha de Campanella, do presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance (IIAC), Fabrizio Bon Vecchio, e do vice-presidente deste Instituto, Cassio Chechi de Assis.

O acto oficial de abertura conta, ainda, com a presença do coordenador da Unidade de Reforma das Finanças Públicas e de Acompanhamento do Planeamento e Políticas Públicas, Ambrósio Teixeira, em representação do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

O primeiro dia do congresso será marcado pela intervenção de prestigiados palestrantes da comunidade ibero-americana, que debaterão temáticas actuais, nomeadamente branqueamento de capitais, cibercrime, compliance, inteligência artificial, anticorrupção e gestão de crises, revela a mesma nota.

A programação completa do evento pode ser consulta em https://iiacompliance.org/clbgc2024/.