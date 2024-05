Queda de palco em evento da campanha eleitoral causa oito mortes no México

O desabamento de um palco num evento da campanha da oposição para as eleições presidenciais causou oito mortos e 63 feridos, disse Samuel García, governador do estado de Nuevo León, no norte do México.

García disse na quarta-feira à imprensa no local do acidente, que ocorreu nesse mesmo dia, que alguns dos feridos estavam em estado grave. "Ainda aguardamos dados oficiais, aguardamos que o Ministério Público faça a sua parte", acrescentou.

O acidente aconteceu por volta das 18:00 (00:00 de hoje em Lisboa), durante um evento que fazia parte da campanha de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial do Movimento Cidadão, na capital estadual, Monterrey.

De acordo com a transmissão ao vivo do evento, feito através das redes sociais, a estrutura do palco desabou após uma forte rajada de vento, numa altura em que se previa mau tempo, com trovoadas e fortes chuvas, para a região.

Agentes das forças de emergência e da Proteção Civil estadual e do município de San Pedro chegaram ao local para atender os feridos.

"Os membros feridos da minha equipa já estão a ser tratados no hospital. Estou a voltar ao local dos acontecimentos para acompanhar as vítimas", escreveu Álvarez Máynez na rede social X (antigo Twitter).

Mais tarde, o candidato disse aos jornalistas que iria suspender todos os eventos de campanha para as eleições de 02 de junho devido ao acidente.