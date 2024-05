Mortágua volta à Madeira para fechar campanha

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, volta esta sexta-feira, 24 de Maio, à Madeira para marcar o encerramento da campanha eleitoral para as Regionais do próximo domingo.

A bloquista vem apoiar a candidatura liderada por Roberto Almada e Dina Letra que estará em contacto com a população numa sessão pública, que decorrerá na Praça Amarela, pelas 17h30.

Mariana Mortágua esteve na abertura da campanha eleitoral e acompanhou ainda as jornadas parlamentares realizadas na Região.