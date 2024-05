Madeira "tem trabalhado no sentido de diminuir a taxa de mortalidade" associada às doenças do aparelho circulatório

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil comentou a notícia do DIÁRIO que dá conta que as doenças do aparelho circulatório são as mais letais na Madeira onde a taxa de mortalidade supera a média nacional. Resultados ontem divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Pedro Ramos explicou que embora os dados continuem elevados, a exemplo do que acontece em termos nacionais, tem havido uma diminuição da mortalidade, o que significa que as campanhas regionais de prevenção estão no bom caminho. "Temos de continuar a trabalhar no sentido de que estes números comecem a diminuir. Se ver o relatório da direcção de estatística da Região, estamos melhor em termos de mortalidade do que estávamos no ano anterior", observou. Com vários rastreios a decorrer, para breve está o rastreio de cancro do pulmão, anunciou.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, falava à margem da sessão de abertura da Campanha Mundial de Prevenção Rodoviária ‘Maio Amarelo’, que decorreu esta tarde na Sala do Senado da Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

O governante falou antes do debate ‘A Segurança na estrada começa por si. Diga não ao álcool!’, com a presença de várias entidades regionais. Até às 17 horas, o espaço exterior da entrada principal do Campus Universitário Penteada será palco para várias actividades preventivas do consumo de substâncias psicoactivas na condução, com a colaboração da SRS, da UCAD, da PSD, do Club Motards Madeira e da Associação de Motociclismo da Madeira.