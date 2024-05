Miguel Albuquerque aposta no diálogo parlamentar

O presidente do Governo Regional e do PSD rejeita a acusação de Nuno Morna (IL) de que terá mentido ao Representante da República ao afirmar que haveria garantias de viabilização do seu governo. "Não foi isso que eu disse' respondeu Miguel Albuquerque que explica que o que afirmou foi que, face ao que tinham dito vários partidos ao Representante, haveria condições para aprovar um programa de governo e um orçamento.

Uma hora antes de ser indigitado pelo Representante, Albuquerque visitou uma empresa de contabilidade e sublinhou a importância de haver estabilidade política.

Face aos resultados eleitorais e tendo governo minoritário não tem dúvida de que será necessário dialogar e negociar.