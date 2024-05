"Se o PSD não conseguir formar Governo, Miguel Albuquerque tem de se afastar"

O professor e comentador Joaquim Sousa considera que “se o PSD não formar Governo, Miguel Albuquerque tem de se afastar”. Declarações feitas na emissão televisiva do DIÁRIO no ‘Especial Eleições Regionais’2024’.

O economista Paulo Pereira entende, referindo-se a Albuquerque, que “as circunstâncias mudaram e a pessoa que não queria governar sem maioria absoluta agora diz que tem de se adaptar aos novos tempos”.

André Barreto, gestor e também comentador radiofónico no ‘Fecho de contas’, pergunta se “Miguel Albuquerque será capaz de inserir algum tipo de equilíbrio num cenário de governação em minoria?”. Diz, ainda, que “Manuel António Correia tem alguma responsabilidade neste resultado”. “Alguns dos militantes não terão votado PSD nesta perspectiva do ir contra Miguel Albuquerque”, acrescentou, lembrando as ‘directas’ para a liderança dos socias-democratas madeirenses, em Março deste ano.

