O PTP esteve, hoje, no Funchal, na última iniciativa de campanha, para apelar ao voto no partido e fazer um balanço da campanha eleitoral.

Gil Canha foi o porta-voz e pediu o voto na cabeça-de-lista Raquel Coelho.

“A nossa cabeça de lista não é política de profissão, tem o seu trabalho, tem o contacto no dia a dia com as dificuldades que as pessoas sofrem, ao contrário de muitos candidatos que fazem da política profissão. A Raquel Coelho tem a sua actividade profissional, conhece os reais problemas da população”, disse o candidato.

Canha reforçou que é preciso dar força aos que têm provas dadas de luta e de combate “ aos vampiros” do Orçamento Regional.

Gil Canha lamentou também o facto de ter tido como adversário Miguel Albuquerque e refere que estas eleições deviam ter sido disputadas com Manuel António.

“Esta campanha foi pouco prestigiante porque tivemos como adversário Miguel Albuquerque, investigado pela justiça por casos de corrupção”, lamentou.