PSD garante que “não houve” conversas sobre acordos parlamentares

O líder do PSD Madeira assegurou este domingo, 26 de Maio, que não encerou contactos com outros partidos sobre um possível acordo parlamentar.

O candidato à Presidência do Governo Regional considera não haver “nenhum sentido” em dialogar com as forças políticas sobre possíveis acordos antes do resultado eleitoral.

“Não podemos fazer acordos antes do resultado do jogo”, disse Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas, após exercer o seu direito de voto na cidade do Funchal.