Miguel de Albuquerque é o primeiro a ser eleito

O presidente demissionário do Governo da Região Autónoma da Madeira, o social-democrata Miguel de Albuquerque, foi o primeiro candidato a ser eleito para o parlamento madeirense, segundo os resultados provisórios disponibilizados pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Catorze candidaturas disputam os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único: ADN, BE, PS, Livre, IL, RIR, CDU (PCP/PEV), Chega, CDS-PP, MPT, PSD, PAN, PTP e JPP.

As eleições antecipadas de hoje ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

As urnas encerraram às 19:00.