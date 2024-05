Esgrima da Madeira com representação no Campeonato Nacional de Iniciados

A Esgrima da Madeira vai estar representada no Campeonato Nacional de Iniciados, que se realiza nos próximos dias 25 e 26 de Maio, no Pavilhão Desportivo do Lis, em Leiria.

Do Clube Desportivo 1.º de Maio vão estar os atletas Diogo Machado, João Dinis, Mateus Santana, Francisco Pedro, que vão ser acompanhados pelo treinador Ricardo Catanho e o dirigente Vítor Machado.

Por sua vez, do Clube Desportivo e Recreativo Santanense vão marcar presença os atletas Ivo Jesus e Jenny Gouveia, que vão ser acompanhados pelo treinador Péter Csáky.