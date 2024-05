Carlota Duarte e André Pinto sagram-se vice-campeões nacionais absolutos em Vila Nova de Milfontes

A Federação Portuguesa de Canoagem, com o Clube Náutico Litoral Alentejano e o Clube Fluvial Odemirense, organizaram o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, terceira etapa desta especialidade, no dia 25 de maio de 2024.

Uma etapa que contou com mais de 200 canoístas, em representação de 31 clubes.

O percurso teve aproximadamente 18 Quilómetros ligando a praia de Ilha do Pessegueiro e a praia da Franquia (V. N. Milfontes). O Clube Naval do Funchal esteve representado por 4 atletas, Miguel Martins, Victor Chaves, Carlota Duarte e André Pinto.

Quanto aos resultados de destacar o resultado de Carlota Duarte e André Pinto em SS2 Absoluto Misto que alcançaram do 2.º lugar do pódio. Sendo já os vice-campeões nacionais de Canoagem de Mar 2024 com 3885 pontos.

Miguel Martins na categoria de sénior masculino foi 11.º lugar estando no somatório das etapas do Campeonato também na 11 posição com 2555 pontos.

Victor Chaves na categoria de Master B1 ficou em 4.º lugar, quanto ao somatório das etapas está na 6.ª posição com 1867 pontos tendo apenas participado em 2 das 3 etapas realizadas.

Quanto à Classificação por Clubes após 3 etapas o Clube Naval do Funchal está em 6º lugar.