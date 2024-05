Duque de Edimburgo esteve na Madeira há 19 anos para promover o golfe

O príncipe Edward, duque de Edimburgo, esteve na Madeira em Maio de 2005 para promover o golfe na Região. O DIÁRIO acompanhou tudo de perto.

Edward fez-se acompanhar pela mulher, Sofia, duquesa de Wessex, para participarem no ‘Duke of Edinburgh Cup’, no âmbito do Prémio Infante D. Henrique. Entre a comitiva encontrava-se ainda o Duque de Bragança, D. Duarte Pio, e esposa, D. Isabel de Herédia, Miguel Horta e Costa, presidente da PT, o patrocinador principal deste evento, dividido em duas jornadas. Uma, ontem, no Santo da Serra, e outra, hoje, no Palheiro Golfe.

Esta visita foi repleta de segurança, com os jornalistas e fotógrafos a serem impedidos de se aproximar dos elementos da coroa britânica.

D. Duarte Pio revelou que esta deslocação da Casal Real foi “uma forma que o Príncipe Eduardo encontrou para dar publicidade às capacidades desportivas da Madeira, numa área fundamental para o Turismo, como é o golfe” e, simultaneamente, “apoiar o Prémio Infante D. Henrique, que é a versão portuguesa do Prémio Duque de Edimburgo, que não tem funcionado cá na Madeira”.