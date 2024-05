São Roque e Galomar vão tentar contrariar favoritismo do Sporting no ténis de mesa

Sporting CP, GDCS Juncal, CD São Roque e AD Galomar são as equipas que vão disputar o Play-off do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão masculina, depois de terminada a Fase Regular da prova de ténis de mesa.

De acordo com informação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, a equipa leonina, campeã nacional em título, terminou invicta, com 18 vitórias em 18 partidas disputadas, que corresponderam a 70 pontos.

No 2.º posto terminou o GDCS Juncal, com 52 pontos, seguindo do CD São Roque (48) e AD Galomar (41).

O Play-off começa a ser disputado no dia 1 de junho e vai colocar frente a frente o Sporting e Galomar e o Juncal com o São Roque.

A equipa madeirense do ADC Ponta do Pargo (7.º) e o SL Benfica (8.º) descem à Divisão de Honra. A equipa madeirense do CD 1.º Maio conseguiu a manutenção.