Candidata madeirense Mónica Pestana integra lista do BE na 9.ª posição

A candidata Mónica Pestana integra, na 9.ª posição, a lista do BE ao Parlamento Europeu encabeçada por Catarina Martins.

"A candidata madeirense tem sido um dos quadros mais activos do BE nos últimos tempos tendo integrado já a lista do BE à Assembleia Legislativa da Madeira de Setembro de 2023 e 2024 e às eleições para a Assembleia da República de Março passado", revela o partido através de uma nota de imprensa.





Biografia da candidata

Mónica Pestana tem 35 anos e é natural da ilha da Madeira. Reside no Funchal, fez a licenciatura em Arte e Multimédia, na Universidade da Madeira e, mais tarde, concluiu o mestrado em Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia, na Universidade da Maia.

Durante a infância e adolescência praticou diferentes modalidades desportivas: ginástica rítmica, basquetebol, atletismo, natação e triatlo.

Realizou estágios profissionais como editora de vídeo na Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, bem como na Direcção de Serviços do Desporto Escolar na Região Autónoma da Madeira.

Foi nadadora-salvadora e nos últimos cincos anos trabalhou num call center.