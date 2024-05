'Praça dos Sabores' sensibiliza para a alimentação saudável

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Educação, assinala o Dia Mundial da Criança, a 31 de Maio, com o espectáculo 'Praça dos Sabores' e com a actuação de Isabela Andrade, a interpretar a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024, 'Um Mundo Melhor'. A iniciativa pretende alertar para a limentação saúdavel.

A celebração é dirigida às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo das escolas do Funchal, e terá lugar no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Este é um projecto pedagógico de promoção de alimentação saudável, que explora os princípios sobre o estilo de vida saudável, associados à Dieta Mediterrânea, definida pela Unesco como património cultural imaterial da humanidade, e sensibilizar para algumas das maleitas associadas a um estilo de vida não saudável.

A peça de teatro musical aborda temáticas como a dieta mediterrânea, os alimentos locais e da época, a roda dos alimentos e a importância de consumir alimentação saudável e sustentável.

A celebração vai ao encontro da Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal, a SEMEAR, apresentada em 2023, que decorre do compromisso assumido pelo Município no âmbito do Projecto Europeu FOOD TRAILS, assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede.