O trânsito encontra-se, na manhã deste sábado, congestionado na Via Rápida, no sentido Machico-Funchal, devido a trabalhos na via.

De acordo com a aplicação 'Info Vias', o sublanço Cancela-Caniço é a zona mais 'complicada', provocando uma longa fila de trânsito com uma extensão de cerca de 2 km, entre o km 25 e o km 23.6.