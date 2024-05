Acidente na zona do Pinheiro Grande, bloqueia trânsito

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente na zona do Pinheiro Grande, está a bloquear muito do trânsito que procura chegar ao Funchal.

Foto Google Maps

É o principal foco de congestionamentos numa sexta-feira que prometia ser igual a tantas outras sextas-feiras, habitualmente com menos trânsito. Neste momento a dupla fila faz-se ao longo de mais de 3 km, já na subida desde o nó do Caniço.

De resto, nas restantes zonas não há grande dificuldade de circulação, embora com bastantes viaturas em circulação.