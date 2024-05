Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos celebra 6.º aniversário a 1 de Junho

A 'Roseta', a biblioteca itinerante de Câmara de Lobos celebra, a 1 de Junho, o seu 6º aniversário, numa iniciativa que decorre entre as 10h e as 13 horas, na Praça da Autonomia de Câmara de Lobos.

As actividades são abertas a todo o público, contando com música, insufláveis e o espetáculo da Vanusca e as Amigas da Pequenada, que prometem trazer muita magia e alegria.

"Ao longo dos seus 6 anos de existência e contacto diário com a população Câmara-lobense foi alcançada a marca das 25 mil utilizações, fruto de viagens literárias pelas freguesias e escolas do concelho, com o objetivo de oferecer um serviço diversificado em prol do livro e da leitura", indica nota à imprensa.