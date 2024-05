O PSD foi o partido mais votado no concelho de Câmara de Lobos com 40,49% (6.712 votos), seguindo-se o PS com 17,47% (2.896 votos), o JPP com 12,40% (2.055 votos), o Chega com 12,17% (2.018 votos) e o CDS com 4,43% (734 votos).