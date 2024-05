Andorinha celebra 99.º aniversário com um conselho aos jovens atletas: “Estudem”

O Clube de Futebol Andorinha comemora hoje o 99º aniversário. A festa realizada no campo do clube contou com a presença do presidente do Governo Regional em gestão.

Miguel Albuquerque chegou a ser brindado por alguns jovens atletas com cânticos “PSD, PSD…”.

Aos presentes, o líder regional sugeriu que em 2025, ano do centenário do clube, fossem homenageados os antigos sócios que fruto da sua persistência nunca abandonaram o barco quando parecia impossível ter campo de futebol.

Antes, Duarte Santos, presidente da direcção, fez questão de destacar a presença do presidente do Governo Miguel Albuquerque – outrora presidente da Câmara do Funchal – e do ex-presidente do clube, Rui Santos justificando a distinção por serem “das pessoas que mais fizeram para termos estas condições”. Porque se “hoje em dia é fácil vir treinar ao Andorinha”, antigamente, antes de ter campo próprio, o clube sobrevivia “com a casa às costas”.

Instalações que hoje garantem “segurança e confiança” e contribuem “para o bem-estar dos atletas” praticando desporto “sem drogas e sem álcool”. Aproveitou a presença dos muitos jovens atletas e dos pais e encarregados de educação para, em jeito de apelo, salientar que o principal foco da pequenada deve ser os estudos.

Pela Câmara do Funchal, o vereador e também sócio do clube, Bruno Pereira, desafiou a direcção do Andorinha a apresentar candidatura no âmbito do apoio ao associativismo e assim comemorar os 100 anos, em 2025, “com a dignidade que merece”.

Além do bolo e do beberete que se seguiu nas instalações do clube de Santo António, um dos patrocinadores do clube ofereceu um desfibrilador portátil e o desejo “oxalá nunca seja necessário usar”.