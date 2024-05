Expectativa entusiasmante no quartel-general do JPP

Apesar da contagem dos votos ainda estar longe de estar fechada, já se vive uma euforia controlada no quartel-general do JPP, em Santa Cruz.

Os mandatos já conquistados e a vitória no Concelho de Santa Cruz faz antever uma noite de celebração. Os resultados do acto eleitoral deste domingo estão a ser seguidos por dezenas de militantes que enchem a sala do hotel Vila Galé. Sala que teve de ser ‘ampliada’ para acomodar os muitos militantes que continuam a chegar.



O cabeça de lista Élvio Sousa já passou pela sala, mas só deverá prestar declarações no fim da noite, após os resultados finais.