Federação assinala Dia do Bombeiro envolvendo todos os quartéis

A Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira assinala, este sábado, dia 18, o Dia Regional e Internacional do Bombeiro, efeméride que se comemorou a 4 de Maio.

Para marcar a data, a Federação vai passar a Chama do Bombeiro por todos os nove quartéis e dois destacamentos dos soldados da paz (Curral das Freiras e Santa do Porto Moniz), na Madeira.

O início das celebrações está agendado para as 11 horas, no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, de onde sairá a referida Chama, com escolta de viaturas das diferentes corporações. Haverá formatura na parada e estarão presentes diversas entidades regionais.

Segue-se, por esta ordem, o destacamento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, no Curral das Freiras (11h40); o quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (12h20); o quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (13 horas); o quartel dos Bombeiros Voluntários da Calheta (13h30); o destacamento dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, na Santa do Porto Moniz (15h30); o quartel dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, na Santa do Porto Moniz (16 horas); o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana (17 horas); o quartel dos Bombeiros Municipais de Machico (17h30); o quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (18 horas); e, por fim, o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (18h30).

Esta celebração devia ter acontecido no próprio dia 4 de Maio, mas em virtude da realização do Rali de São Vicente, que mobilizou elementos de cinco corpos de bombeiros; da realização do Muro da Esperança, no Funchal; e de um conjunto de outras iniciativas, um pouco por toda a Região, a organização achou por bem passar a iniciativa para o dia de amanhã.

De acordo com a Federação de Bombeiros da Região, esta é uma forma de assinalar a importância destes homens e mulheres que estão sempre prontos a acudir a população, fazendo com esta chama do socorro se acenda cada vez mais. Este é, igualmente, o modo de destacar o brio com que as diferentes corporações madeirenses se têm dedicado a esta causa.