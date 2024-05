Expectativas de inflação dos consumidores associadas à idade e rendimento

Os consumidores na zona euro tendem a apresentar um enviesamento positivo em relação à inflação observada, segundo uma análise hoje divulgada, que conclui que as expectativas de inflação aumentam com a idade e diminuem com o nível de rendimento.

Elaborada com base em dados de abril de 2020 a dezembro de 2023, a análise dos resultados do Consumers Expectations Survey (CES) do Banco Central Europeu (BCE) relativamente às perceções e expectativas de inflação aponta ainda uma ligação entre as perceções da inflação e a inflação observada e uma relação entre as expectativas de inflação no horizonte de um ano estão relacionadas e as expectativas passadas.

As expectativas de inflação (a taxa à qual os agentes económicos esperam que os preços aumentem no futuro) são apontadas na análise - elaborada por Sandra Gomes, Nuno Monteiro e Pedro Pires Ribeiro e publicada na Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal (BdP) - como centrais para a teoria macroeconómica, uma vez que influenciam decisões futuras.

Adicionalmente, as expectativas dos participantes nos mercados financeiros têm impacto imediato nos preços dos ativos, pelo que as expectativas de inflação são consideradas uma parte importante da informação que orienta as autoridades de política monetária na prossecução do seu objetivo de estabilidade de preços.

Na análise agora divulgada, os autores concluem que "os consumidores na área do euro tendem a apresentar um enviesamento positivo em relação à inflação observada, tanto nas suas perceções, como nas suas expectativas".

"Além disso, as nossas conclusões empíricas revelam uma ligação entre as perceções da inflação e a inflação observada, e que as expectativas de inflação com o horizonte de um ano estão relacionadas com as expectativas passadas, as perceções de inflação e as características sociais e demográficas dos indivíduos (tais como a idade e o nível de rendimento)", sustentam.