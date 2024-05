Executivo da CMF vai receber CD Nacional nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) endereçou "as maiores felicitações ao Clube Desportivo Nacional, aos seus dirigentes, equipa técnica, atletas e massa associativa, pela subida à I Liga de Futebol".

Em nota remetida às redacções, o executivo liderado por Cristina Pedra destaca que se trata de "uma conquista que muito prestigia a Madeira e à qual o Município do Funchal pretende se associar", desde logo "ao receber nos Paços do Concelho, dirigentes, atletas e equipa técnica, no decorrer dos próximos dias", anunciou o executivo.