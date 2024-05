CMF garante que não retirou propaganda política do PTP

Face ao recente comunicado de PTP, em que aponta uma alegada retirada de propaganda nas paragens de autocarro do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal garante que os seus "serviços não fizeram, nem vão fazer a remoção de qualquer suporte gráfico de campanha", antes do fim do período eleitoral.

"Como tal, as insinuações do PTP não são correctas e não correspondem à verdade", pode ler-se no comunicado da autarquia.