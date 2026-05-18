Trump assinala desenvolvimentos "muito positivos" nas negociações

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinalou hoje desenvolvimentos "muito positivos" nas negociações com o Irão, após ter divulgado o cancelamento de um ataque contra Teerão planeado para terça-feira.

O republicano sublinhou que os aliados no Médio Oriente lhe disseram que estavam "muito perto de chegar a um acordo" que impediria o Irão de adquirir armas nucleares.

"Este é um desenvolvimento muito positivo nas negociações, mas veremos se se mantém ou não", salientou Donald Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Através da sua rede social, a Truth Social, Trump realçou que os Estados Unidos estão prontos para lançar um "ataque total e em grande escala contra o Irão a qualquer momento, caso não seja alcançado um acordo aceitável" com Teerão, numa mensagem na sua rede social Truth Social.

O republicano especificou que o pedido para suspender a operação militar partiu dos líderes do Qatar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que, segundo disse, acreditam que um acordo é possível.

O acordo em causa deve garantir que o Irão não adquire armas nucleares, escreveu Donald Trump, sem fornecer mais detalhes.

"Para o Irão, o tempo está a esgotar-se, e é melhor que ajam rapidamente, caso contrário não restará nada deles", ameaçou o presidente norte-americano no domingo, novamente na Truth Social.

Teerão indicou hoje que respondeu a uma nova proposta dos EUA para pôr fim à guerra no Médio Oriente, que começou em 28 de fevereiro.

Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 08 de abril, mas, segundo os últimos relatos, as posições de ambos os lados mantêm-se bastante distantes.

De acordo com a agência de notícias iraniana Fars, Washington apresentou uma lista de cinco pontos exigindo, entre outras coisas, que o Irão mantenha apenas uma instalação nuclear ativa e transfira o seu 'stock' de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos.

As negociações entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra, iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel, não conheceram avanços desde a única ronda de conversações formal, no mês passado, em Islamabad.

O Irão continua a mantar sob ameaça militar o estreito de Ormuz, atingindo os preços globais de bens petrolíferos, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos como forma de asfixiar a economia da República Islâmica.

As partes mantêm um cessar-fogo desde 08 de abril para permitir negociações de paz, centradas no estreito de Ormuz, no programa nuclear e de produção de mísseis de longo alcance do Irão, bem como no apoio a grupos armados no Médio Oriente, e nos bens iranianos congelados e nas sanções internacionais contra Teerão.