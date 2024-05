Livro 'A Ilha dos Girassóis' apresentado na Biblioteca Municipal de São Vicente

Em comemoração do Dia do Autor Português, celebrado hoje, as crianças do 3.º e 4.º ano da Escola Básica do 1º Ciclo c/PE e Creche de São Vicente fizeram uma viagem mágica com o personagem Martim até à 'Ilha dos Girassóis'.

Conheceram girassóis especiais, os girassóis dos valores, que podem ser plantados de uma maneira única: com sementinhas no coração. A escritora Sofia Henriques, ao finalizar a apresentação de seu livro, transmitiu uma mensagem inspiradora: nunca desistir dos sonhos, pois a magia pode acontecer.

A tarde na Biblioteca Municipal de São Vicente teve um final especial: a vereadora da Educação e Cultura, Rosa Castanho, presenteou a escritora com uma lembrança em reconhecimento à sua valiosa contribuição para o mundo da literatura infantil.