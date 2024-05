Selecção de Portugal nas capas dos jornais

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais que são publicados nesta quarta-feira, 22 de Maio de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Tempo de serviço recuperado em 2 anos e 10 meses. Acordo histórico com professores"

- "Seleção nacional. Martínez encantado com Chico 'espalha-brasas'"

- "Campeões Pote e Trincão fora do Euro"

- "Tudo por tudo no Jamor. Amorim desafia o rei da Taça"

- "De olho na Champions. Rui Costa espera ajuda de Grimaldo"

- "Sondagem Intercampus/CM. Chega dispara nas europeias com AD e PS em queda"

- "Complemento. Ganhos dos filhos já não contam para subsídio de idosos"

- "Sexualidade. Microplásticos em testículos de humanos"

- "Alerta máximo. Polícia procura 'Mosca' em Lisboa"

- "Saúde. 2164 no hospital à espera de uma vaga em lar"

- "Taylor Swift pede 100 garrafas de vinho e champanhe"

No Público:

- "Sem resposta dos lares, mais de 2000 utentes com alta ficam nos hospitais"

- "Acordo entre Governo e sete sindicatos. Professores vão recuperar num ano metade do tempo de serviço congelado"

- "Portagens nas ex-Scut. Isenção tem efeito limitado às populações locais"

- "Acesso pelos clubes. Um terço dos atletas de alta competição sem apoio psicológico"

- "Sondagem. AD e PS, separados por um ponto, não evitam empate técnico"

- "Europeu 2024. Francisco Conceição e Pedro Neto são as novidades de Roberto Martínez"

- "Dia Mundial da Biodiversidade. Conviver com espécies selvagens já acontece em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Continente tira meio salário a funcionário que ia levar saco de plástico sem pagar"

- "Euro 2024. Um 'espalha-brasas' em equipa sem surpresas"

- "Nelly Furtado. 'Fico sempre nervosa quando atuo em Portugal'"

- "Entrevista. 'Se cuidarmos do ambiente vamos ter mais dinheiro'. Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN"

- "Estado. Criticado 'enterro' de reforma das regiões"

- "Saúde. Há cada vez mais utentes a viver nos hospitais"

- "Porto. Obras cancelam São João na rotunda da Boavista"

- "Capitólio. Processos disciplinares a 43 agentes da PSP"

No Diário de Notícias:

- "Alta velocidade. 'O importante é que o eixo Lisboa-Madrid não exclua o Lisboa-Porto-Vigo' [embaixador de Espanha em Portugal, Juan Fernández Trigo]

- "Comboios. CP tem 578 milhões para comprar 16 TGV"

- "As escolhas de Martínez para o Euro2024. Portugal é a 4.ª seleção favorita nas casas de apostas e a 3.ª mais valiosa"

- "Impostos. Governo apresenta novo IRS. Chega pede calma para tentar um consenso"

- "Educação. Professores recuperam carreira com acordo 'histórico'"

No Negócios:

- "Mota-Engil vai ao primeiro concurso da alta velocidade"

- "Elisa Ferreira, comissária europeia para a Coesão. 'O nosso problema é a qualidade das políticas públicas'"

- "Sondagem europeias. Empate técnico no embate PS/AD. Iniciativa Liberal à frente do Bloco"

- "Montenegro visita Angola em julho"

- "Quatro gigantes vão à luta para garantir 40% do petróleo da Galp na Namíbia"

- "Obrigações. Forte apetite leva empresas e Estado a correr à dívida"

- "Tecnologia. Mais de 200 startups estão à espera de fundos do PRR"

No O Jornal Económico:

- "CGD deverá manter posição de 15% após IPO da Fidelidade"

- "Vanguard investe 40 milhões em novo empreendimento de luxo em Lisboa"

- "Banca portuguesa foi a que mais reduziu exposição à Rússia"

- "Governo chega a acordo com sete sindicatos dos professores. Custa 40 milhões este ano"

- "Topo da agenda: assembleias gerais e Reserva Federal"

- "'Com a produção de azeitona a regressar ao normal, preço do azeite acabará por descer'. Gonçalo Morais Leitão, presidente do CEPAAL - Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo"

- "CUF emite 60 mil obrigações para arrecadar 30 milhões"

- "Descida do IRS vai a votos sem acordo entre PSD e PS"

- "Seleção portuguesa que vai ao Euro2024 vale 1.045 milhões"

No A Bola:

- "Europeu 2024. Os nossos 26"

- "'Trincão e Pedro Gonçalves tiveram azar', Roberto Martínez"

- "'O único a quem liguei foi a Ricardo Horta', Roberto Martínez"

- "Benfica. Futuro de Di María ainda por decidir"

- "Sporting. Gyokeres só sai sem desconto"

- "FC Porto. Villas-Boas começa a arrumar a casa"

- "Euro Sub-17. Portugal bate Espanha com reviravolta"

- "Hóquei em patins: 'Título europeu teve carga emocional especial', João Souto"

No O Jogo:

- "'Vamos com tudo'. Ronaldo deu o mote após divulgação dos 26 convocados para o Euro'2024"

- "Roberto Martinez explica opções. 'Chico Conceição é um espalha brasas excecional'. ' Trincão e Pedro Gonçalves tiveram azar...'. 'Temos condições para atingir o nível máximo'"

E no Record:

- "Mágoa. Pode e Trincão esperavam ir ao Europeu. Dupla quer curar desilusão com a dobradinha. Têm números superiores aos de Pedro Neto e Francisco Conceição"

- "Os nossos 26"

- "Plantel mantém fé em Schmidt"

- "Villas- Boas e Pinto da Costa juntos no Jamor".