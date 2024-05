Preventiva para detido em São Vicente com droga, telemóveis e mais de mil euros

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no último sábado, por tráfico de estupefacientes.

O indivíduo foi detido pelos polícias da Esquadra de São Vicente, após uma denúncia que culminou com uma busca domiciliária, onde os agentes apreenderam “11 pacotes de produto suspeito de ser cocaína, com o peso de 121 gramas; 57 pacotes de produto suspeito de ser heroína, com o peso de 627 gramas; cinco telemóveis e 1.875 euros, em numerário”.

O detido foi presente a Tribunal e sujeito à medida de coacção de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal, onde aguardará o desenrolar do inquérito.

O Comando Regional da PSP da Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoactivas que originam graves alterações comportamentais, relembrando ainda a importância de dar conhecimento às autoridades policiais de quaisquer actividades que possam estar relacionadas com o tráfico destas substâncias.