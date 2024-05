Católicos celebram Festa de Pentecostes no Jardim Municipal

Um Grupo de Servos Católicos Madeirenses, da Diocese do Funchal, promove a 18 de Maio, a Festa de Pentecostes, no Jardim Municipal do Funchal, entre as 9 e as 18 horas.

O evento pretende ser "uma forma de os cristãos católicos expressarem a sua alegria e comunhão com a solenidade de Pentecostes que a Igreja Católica celebra neste domingo"-

Através de uma nova metodologia de evangelização, assenta nos apelos do Papa Francisco de ir até aos cristãos e a todo o povo de Deus nas ruas e nas praças e periferias, este grupo de católicos quer assinalar a efeméride com a alegria da expressão da Fé, que é aliás uns dos frutos do Espírito Santo. Servos Católicos Madeirenses

Dessa forma, pelas 9 horas, será feita uma homenagem à Virgem Maria com a recitação do Santo Rosário, no auditório. Segue-se um ensinamento do Padre António Simões sobre o Papel do Espírito Santo na vida quotidiana do cristão-da teoria à prática.

O almoço será partilhado no próprio espaço do Auditório Municipal através dos contributos generosos dos participantes, num ambiente de salutar confraternização, seguindo-se pelas 14h40 um momento forte de Adoração Eucarística orientada pelo padre Alberto Fernandes, pároco das Eiras e Administrador Paroquial de Gaula. Segue-se o momento mais alto do evento, a Santa Missa, a celebrar pelo padre Alberto Fernandes.

O evento, aberto a todos os interessados, encerra com testemunhos sobre a vivência do Espírito Santo e a solenidade de Pentecostes, em fraternidade e comunidade deste dia, a quem os católicos agradecem a colaboração de todos os cristãos participantes e da Câmara Municipal do Funchal, PSP, Governo Regional e demais beneméritos.