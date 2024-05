"É essencial medidas de fixação de jovens", diz PAN referindo-se à Quinta Grande

O PAN Madeira, através da candidatura 'Força da Natureza', encabeçada por Mónica Freitas, esteve, esta manhã, na Quinta Grande, onde constatou a falta de população, sobretudo, jovem.

O partido está sensível ao fecho de escolas, sobretudo primárias e à baixa natalidade, sendo no seu entender essencial combater este flagelo e pensar a longo prazo.

"É essencial medidas de fixação de jovens, de promoção da natalidade e tornar a docência uma profissão atraente e que combate a falta de professores, garantindo melhores condições aos mesmos", refere Mónica Freitas.

E acrescenta: “A educação sobretudo para a cidadania é fundamental nas escolas, na construção de cidadãos/as mais atentos/as e participativos. É urgente estimular o pensamento crítico, a responsabilidade civil sobre diversas matérias e a base para isso é a educação. As pessoas devem estar mais alerta e reinvindicar os seus direitos".

Diz ainda que a defesa e a valorização da carreira docente é uma medida estrutural e que permite uma reformulação concertada e inclusiva do ensino na região.

O PAN defende a vinculação de todos os docentes em três anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento, a reabilitação das escolas fechadas transformando em respostas sociais necessárias à comunidade, a continuidade e reforço da disciplina de cidadania educando, sobretudo, para questões essenciais, como a igualdade de género, consciência ambiental e a proteção animal.

"Defendemos ainda medidas de promoção da natalidade, com a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar", acrescenta.

O PAN Madeira diz estar comprometido com a educação e com a carreira docente e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento.