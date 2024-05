Empresa de doçaria com mel e chocolate prevê crescer 33% neste ano

A fábrica de bolos de mel e doçaria de chocolate ‘Chábom’ mudou há poucas semanas a sua fábrica do Caminho de Santo António para o Parque Empresarial de Câmara de Lobos, para dar resposta não só à crescente procura como também aos planos de modernização e inovação do seu novo proprietário, o chef Júlio Pereira. Só no corrente ano, o volume negócio deve saltar de 1,5 milhões de euros para os 2 milhões de euros, ou seja, um crescimento a rondar os 33%. Os dados foram revelados ao início da tarde de hoje, após uma visita do presidente do Governo às novas instalações.

“Nós temos uma vontade de dar continuidade àquilo que está feito e aos poucos trazer novos produtos, mas nunca esquecendo a Marca Madeira e aquilo que é a Madeira e a sua cultura gastronómica”, frisou o chef Júlio Pereira, que em Janeiro de 2023 adquiriu a fábrica Chábom ao casal alentejano que a fundou há 40 anos e que foi pioneiro na produção do bolo e das broas de mel ao longo do ano inteiro.

O novo proprietário fez um investimento superior a um milhão de euros e na nova fábrica de Câmara de Lobos aplicou cerca de 250 mil euros na mecanização e modernização das linhas de confecção e enchimento. A nova fábrica permite trabalhar em mais turnos, contando com 22 funcionários.

O chef Júlio Pereira só desvendou parte dos seus planos para a ‘Chábom’. Vai apostar numa modernização da imagem da marca e em novos produtos “em redor do chocolate”. Aliás, está a preparar "um projecto em redor do mundo da doçaria" para as antigas instalações no Caminho de Santo António. Por outro lado, a empresa já exporta para Macau, África do Sul e EUA, mas há "vontade de crescer" ainda mais no mercado global. Tudo isto terá alguma articulação com outro investimento feito no início deste ano no “negócio da poncha” e nos “apiários da Camacha”.