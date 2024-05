Madeira preparava-se para receber o Papa João Paulo II há 33 anos

A Madeira preparava-se, há 33 anos, para receber a visita do Papa João Paulo II. Na edição de 10 de Maio, o DIÁRIO dava conta dos pormenores que estavam a ser ultimados e até já era conhecido o menu preparado para essa visita.

Na verdade, o Papa chegou a Portugal nesse mesmo dia: 10 de Maio de 1992, mas só a 12 de Maio deveria chegar à Madeira, isto depois de visitar os Açores. Na nossa Região estava programada a celebração de uma missa no Estádio dos Barreiros, bem como uma visita à Sé do Funchal.

Como lembrámos no Canal Memória do passado dia 3 de Maio, foi construído uma papamóvel para que Sua Santidade fosse transportada. O veículo ficou pronto cerca de um ano antes da visita. No entanto, o veículo apenas chegou à Madeira

Retomando a edição de 10 de Maio de 1991, dávamos conta de que estava tudo a ser preparado ao pormenor, para que a visita decorresse dentro da máxima segurança. A Polícia de Segurança Pública havia montado um dispositivo especial, havendo até um grupo de agentes que esteve a realizar uma prática mais intensiva em defesa pessoal.

Era deixado um especial alerta à população devido às aglomerações: os carteiristas. Era pedido que as pessoas tivessem mais cuidado na forma como guardavam os seus pertences e que apenas tivessem consigo o dinheiro estritamente necessário. Além disso, pedia-se que os madeirenses preparassem a sua ida ao Funchal para ver o Papa com tempo, isto porque as estradas principais iam estar encerradas. Restava usar estradas alternativas e pensar os locais onde estacionar os carros, para evitar confusões no trânsito e atrasos.

Agente da PSP conduzia papamóvel

Apesar de inicialmente se ter ido que o papamóvel seria conduzido por um representante da marca UMM, da qual pertencia o veículo, a verdade é que, por questões de segurança, o mesmo seria conduzido por um agente da PSP. Esse mesmo agente teria de passar por uma série de treinos para melhor conduzir o veículo que, pela sua envergadura e tendo em conta que transportava o Santo Padre, carecia de cuidados especiais.

Espada e atum ao almoço

Com tudo preparado ao pormenor, até o menu era alvo de olhares curiosos. À mesa o Papa iria encontrar produtos regionais como o peixe-espada e o atum. O almoço iria realizar-se no Paço Episcopal.